Plan van minister Weyts wordt gesmaakt bij Vlaamse voetbalclubs: "Toen we dat lazen, waren we licht euforisch"

Over het huidige seizoen in de Vlaamse amateur- en provinciale reeksen werd al een tijdje definitief een streep getrokken, maar over het volgende seizoen is het voorlopig nog onduidelijkheid troef. Al zijn de eerste signalen wel hoopgevend.

Als het van minister van Sport Ben Weyts afhangt, zou vanaf 1 augustus competitievoetbal met een maximum van 2000 supporters weer mogen. Bij Voetbal Vlaanderen, de grootste sportfederatie in Vlaanderen, klinkt het als muziek in de oren.

Getemperde euforie

"Toen we dat lazen, waren we licht euforisch. Want het staat ons toe om de normale timing voor volgend seizoen aan te houden. En de amateurmatchen met meer dan 2.000 toeschouwers zijn eerder uitzonderlijk", vertelt voorzitter Marc Van Craen.

Al wil Van Craen de verwachtingen toch enigzins temperen, de realiteit van vandaag is allerminst die van morgen in coronatijden: "Ik denk persoonlijk dat men er niet zo soepel overheen kan gaan. Dus laat ons even afwachten tot de plannen van de minister ook effectief goedgekeurd zijn door de Nationale Veiligheidsraad."

Goesting is groot

De voorbereidingen voor de heropstart worden alvast getroffen: "Wij stellen intussen alles in het werk om een protocol te ontwikkelen, zodat we klaar zijn voor een herstart. Onze voetbalclubs zijn gretig om te hernemen. Daarom is duidelijkheid dringend nodig."