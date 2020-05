Coronavirus gooit al roet in het eten in Duitsland: 1 wedstrijd al zeker uitgesteld

De wedstrijd Dynamo Dresden - Hamburg in de Duitse tweede klasse wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. Normaal gezien zou de competitie 16 mei hervatten, maar bij Dresden hebben twee spelers positief getest op het coronavirus.

Daardoor gaat de hele club 2 weken in quarantaine, een heel drastische maatregel. Die maatregel komt er omdat er na de derde test op korte tijd meer personen ziek bleken te zijn dan na de eerste twee tests. Het virus had zich dus al verder verspreid nog voor de eerste gevallen in quarantaine geplaatst konden worden.

Daardoor wordt de wedstrijd Dresden - Hannover in de 2. Bundesliga al zeker uigesteld. Normaal gezien zou ook het tweede niveau in Duitsland opnieuw opstarten samen met de Bundesliga.

Het is Dresden zelf dat het nieuws bekendmaakte: