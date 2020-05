Regelfestijn in de Bundesliga: vieren en spuwen verboden, drie punten voor de tegenpartij als er buiten het stadion een samenscholing is,...

Zaterdag 16 en zondag 17 mei wordt er weer gevoetbald in de Duitse eerste en tweede klasse. Zonder publiek zal de beleving rond de wedstrijden helemaal anders zijn, maar dat is niet het enige dat zal wijzigen.

De Duitse profliga (DFL) heeft een handleiding naar alle club gestuurd met tal van nieuwe regels en richtlijnen. Die dient uiteraard om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat begint al voor de wedstrijd.

Spelers zullen niet langer met mascottes naar buiten wandelen en zelfs niet op hetzelfde moment als de tegenstander. Elkaar begroeten of handen geven voor de match zit er ook niet in. Ook voor de bank zijn er instructies. Tussen elke speler moet een zitje worden opengelaten en iedereen draagt verplicht een mondmasker. Alleen de coach mag, als hij instructies geeft, zijn mondkapje even afnemen.

Samenscholende fans? Drie punten voor de tegenpartij

Ook op de lijst van verboden handelingen: spuwen. Ten slotte mag een doelpunt niet gevierd worden met innige omhelzing. Een aanraking met de voet of elleboog is wel toegestaan.

Loopt alles op het veld zoals het hoort, maar zijn er buiten het stadion samenscholingen? Ook daar heeft de DFL iets op gevonden. De drie punten zouden dan naar de bezoekende ploeg gaan. Dat werd door Fredi Bobic, sportief directeur van Eintracht Frankfurt, bevestigd bij ESPN.