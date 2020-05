"Manchester United maakte een grote fout door Lukaku te laten gaan"

Romelu Lukaku wist na een teleurstellende campagne bij Manchester United het voetbalgeluk weer te vinden in Italië. Bij Inter Milaan bloeide de Rode Duivel weer helemaal open.

Dat ziet ook Inter-legende Ivan Cordoba. "Lukaku is een geweldige speler. Hij is zeer gedreven en de Premier League maakte hem een betere speler. Ik heb hem ontmoet en hij is ook een goede leider in de kleedkamer."

Manchester United liet volgens Cordoba Lukaku te makkelijk vertrekken."Het is jammer dat Manchester United hem liet gaan, maar ik ben heel blij dat Inter hem gekocht heeft. We mogen ook niet vergeten hoe belangrijk Conte is geweest in zijn prestaties."

"Ik denk dat Manchester United een grote fout heeft gemaakt door hem te laten gaan. Ze zagen zijn potentieel niet. Ik heb met Ibrahimovic, Milito, Eto'o gespeeld en hij moet niet onderdoen voor zo'n spelers."

Tot dusver lukte Lukaku 23 doelpunten in Italiaanse loondienst. Samen met de Argentijn Lautaro Martinez vormt Lukaku een uitstekend duo in de Italiaanse competitie.