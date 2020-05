KBVB zit bijzonder verveeld met 'geval Moeskroen' en onderneemt actie rond licentieprocedure

Bij de KBVB zitten ze bijzonder verveeld met het feit dat Moeskroen zijn licentie heeft gekregen van het BAS. In de voetbalwereld ging er echt niemand vanuit dat de Henegouwers hun licentie kregen. CEO Peter Bossaert heeft al actie ondernomen om de licentieprocedure te veranderen.

De voetbalbond stuurde gisteren ook al een communiqué waarin ze lieten weten dat ze het 'principieel oneens' zijn met de beslissing. CEO Peter Bossaert heeft intussen wel al actie ondernomen en een brief naar de leden van de raad van bestuur gestuurd. Hij heeft het daarin over "een zoveelste debacle" en "we overwegen verdere stappen", weet Het Nieuwsblad.

Het BAS heeft tien dagen om zijn motivatie bekend te maken, daarna zal de KBVB bekijken welke stappen nog mogelijk zijn. Bijna alle clubs die van de Licentiecommissie een negatief advies kregen, hebben voor het BAS wel hun licentie gekregen. Vooral bij Moeskroen is dat opvallend, want de KBVB was er deze keer van overtuigd dat er sluitende bewijzen zijn dat de club gerund werd/wordt door makelaars.

De hervorming van de licentieprocedure gaat dus besproken worden. Mogelijk wordt het BAS dus buitenspel gezet...