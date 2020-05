Anderlecht slaat handen in elkaar met traditieclub Racing Mechelen

Anderlecht en Racing Mechelen zullen voortaan nauw samenwerken, dat heeft de club via de officiële kanalen laten weten. De traditieclub heeft met ex-bondsvoorzitter Francois De Keersmaecker een bekend gezicht in de voorzittersstoel zitten.

“Racing Mechelen is niet alleen een club met naam en faam maar is er ook in geslaagd om een duidelijke visie inzake jeugdopleiding neer te zetten en te implementeren. Ik ben er van overtuigd dat de uitwisseling van kennis en het opsporen van jonge talenten uit de regio beide clubs zal ondersteunen op midden lange termijn", laat Jean Kindermans, hoofd Jeugdopleiding bij Anderlecht weten.

Het is dus de bedoeling dat beide clubs gaan profiteren van een wisselwerking in de jeugd. Ook bij Racing Mechelen zijn ze opgetogen met de samenwerking. “Het is een eer voor Racing Mechelen dat een monument in het Belgische voetbal als RSC Anderlecht met ons in zee gaat. Marketing-gewijs, maar dit is vooral vanuit sportief oogpunt zeer belangrijk”, aldus Francois De Keersmaecker.

De huidige kern van Anderlecht bevat een speler die nog een verleden heeft bij Racing Mechelen. Elias Cobbaut was er twee jaar actief en debuteerde er op zijn zestiende in de eerste ploeg.

Racing Mechelen wordt zo de zevende ploeg waarmee de jeugdopleiding van Anderlecht een samenwerking aangaat. Ook K. Berchem Sport, KFC Turnhout, KFC Heur-Tongeren, Eendracht Mazenzele Opwijk, KSV Oudenaarde en Tempo Overijse werken al samen met Anderlecht.