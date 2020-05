CEO KBVB verdedigt beslissing om geld UEFA en FIFA in Tubeke te investeren

Club Brugge vroeg in zijn voorstel dat de coronasteun van de FIFA en de UEFA deels zou terugvloeien naar de clubs. Maar dat geld is al gebudgetteerd voor het nieuwe oefencentrum van de KBVB in Tubeke. CEO Peter Bossaert verdedigt die beslissing...

Het gaat om 4,3 miljoen euro van de UEFA en 467.000 euro van de FIFA. “Dit is geen investering in bakstenen, maar in de toekomst van het Belgische voetbal", aldus Bossaert in Het Nieuwsblad. Hij wijst er ook op dat dit werd goedgekeurd door de leden van de KBVB én de Pro League.

"In werkelijkheid gaat het niet om extra middelen, maar om geld voor bestaande projecten van de bond”, zegt Bossaert. “We financieren er onder meer het vrouwenvoetbal en het zaalvoetbal mee. Maar we gebruiken het ook voor de bouw in Tubeke. Dat is geen investering in bakstenen, maar in de toekomst van ons voetbal. Er komen vier nieuwe terreinen, nieuwe sportinfrastructuur en een gebouw voor de VAR."