Virton: één jaar en schatrijke eigenaar wou al niet meer voluit gaan: "Afschaffen die handel"

Eén jaartje heeft het verblijf van Excelsior Virton in het profvoetbal geduurd. Het zag er allemaal zo mooi uit, maar blijkbaar was dat ook maar gebakken lucht die verkocht werd.

Virton had een degelijke kern voor 1B en won meer dan de helft van zijn matchen, wat absoluut niet slecht was vergeleken met de finaleploegen. Virton leek op weg om een vaste waarde te worden, maar... toen had de schatrijke eigenaar Flavio Becca al door dat het een verlieslatende post ging worden.

Om de licentie te halen had hij er nog zoveel meer geld moeten inpompen en dat deed hij niet. Intussen heeft hij wel tal van eigendommen gekocht in de regio Umbria om er zijn deel van het toerisme toe te eigenen.

Becca wou in één ruk doorstoten naar 1A en toen dat niet lukte, trok hij zijn centen terug. Een schrijnende situatie die nogmaals aangeeft wat een kerkhof 1B wel niet is. Ook analist Eric Van Meir heeft er zijn mening over: "Afschaffen die handel!"