Wie Venanzi gek wil verklaren moet hetzelfde doen met Rio Ferdinand: "Competitie nietig verklaren is enige juiste optie"

Bijna iedereen in het Belgisch voetbal was het erover eens dat Club Brugge straks moet worden aangeduid als kampioen, ondanks het feit dat de competitie geen normale afloop heeft gekend. Dat was tot Bruno Venanzi zijn licht over de situatie liet schijnen in een mail.

"Als er bij een huidige stand beslist wordt dat er geen degradant is, dan is er ook geen kampioen", verklaarde de voorzitter van Standard in zijn mail. Een mening die weinigen is delen, want dat was zowat het enige waarover alle bestuurders en toplui van de Belgische profclubs het eens waren.

In Nederland deed men het wel, geen kampioen en degradant aanduiden, al was de situatie daar helemaal anders. Ajax en AZ telden namelijk evenveel punten. In Engeland is men dan weer van plan om, als er niet meer gevoetbald zou worden, Liverpool als kampioen aan te duiden en ook degradanten (dat leest u hier).

Een mening waar analist Rio Ferdinand zich wellicht niet in kan vinden. Het clubicoon van Manchester United liet zich toen de competitie nog maar net was stopgezet ontvallen dat het seizoen nietig verklaard zou moeten worden.

Gezondheid primeert

"Ik zie gewoon niet in hoe ze de gezondheid van de spelers niet in gevaar brengen als er gespeeld mag worden achter gesloten deuren", repliceerde Ferdinand op het feit dat Liverpool-fans zijn mening zouden afdoen als die van een Manchester United-legende.

Als we Ferdinands mening doortrekken naar de Belgische competitie vindt hij dat Club Brugge ook geen titel mag krijgen. Nu is de Premier League de Jupiler Pro League niet. Liverpool moest op papier een pak minder obstakels overwinnen dan blauw-zwart, dat zijn punten nog gehalveerd zou zien worden. Met nog zes punten uit tien wedstrijden zouden de Reds voor het eerst in dertig jaar nog eens een landstitel hebben gepakt.

Dus wie Venanzi gek zou verklaren moet hetzelfde doen met Rio Ferdinand...