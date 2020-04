Anderlecht-CEO en Vincent Kompany feliciteren Club Brugge met de titel: "Hoed af voor het werk van Philippe Clement"

Vincent Kompany en Karel Van Eetvelt gingen geen onderwerp uit de weg in hun "corona call", die bijna integraal op de website van RSCA staat. Ook de titel van Club Brugge, die op de volgende Algemene Vergadering van de Pro League wordt uitgesproken, passeerde de revue.

Vincent Kompany had duidelijk appreciatie voor het seizoen van blauw-zwart. "Tuurlijk is Brugge de terechte kampioen en hoed af voor het werk van Philippe Clement", aldus de centrale verdediger. Hij had ook nog een boodschap voor de fans.

"Tegen jullie en onze spelers zeg ik dat wij met niemand in competitie zijn. Anderlecht moet alleen de competitie met zichzelf aangaan, wij moeten zelf weer beter worden. Als we de competitie met onszelf winnen, komen we automatisch weer op de plaats waar we horen", besloot de Rode Duivel.

Felicitaties voor Mannaert

Ook Karel Van Eetvelt ziet in Club Brugge een logische landskampioen. "Elke voetballiefhebber voelt aan dat Club Brugge de terechte kampioen is. Ik heb Vincent Mannaert meteen felicitaties gestuurd en dat heeft hij geapprecieerd", aldus de nieuwe CEO van Anderlecht.

Daarnaast deed hij nog een opvallend voorstel. Van Eetvelt pleitte voor een maximale solidariteit en stelde voor om voor de volgende drie seizoenen de Europese inkomsten van Belgische clubs onder alle clubs te verdelen.