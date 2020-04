Anderlecht pleit voor maximale solidariteit tussen clubs, ook financieel: "Inkomsten uit Europees voetbal verdelen over alle clubs"

Bij Anderlecht vond er een videogesprek plaats tussen CEO Karel Van Eetvelt en Vincent Kompany en dat werd op de clubwebsite geplaatst. Beide heren pleiten voor een competitie met 18 ploegen volgend jaar, feliciteren Club Brugge met de titel en roepen op solidariteit tussen de clubs.

Anderlecht heeft geen bezwaar tegen het voorstel van de Pro League om de competitie stop te zetten. Ook al betekent dat geen Europees voetbal volgend seizoen. "18 ploegen in 1A is voor ons de enige mogelijke conclusie, zodat OH Leuven, Beerschot en Waasland-Beveren zich niet benadeeld voelen", aldus Karel Van Eetvelt.

Financiële solidariteit

De club wil dan wel maximale solidariteit in de plaats. "Die financiële solidariteit zal nodig zijn want de impact van corona op ons voetbal zal zeer groot zijn. De Europese plaatsen kunnen worden toegewezen naargelang de huidige rangschikking . De clubs die op die manier Europa ingaan, moeten solidair zijn met de andere clubs."

Die solidariteit vertaalt zich in het volgende voorstel vanwege de recordkampioen:

"Wij stellen voor dat er de komende drie seizoenen een substantieel deel van de Europese inkomsten verdeeld wordt over alle clubs. En we zijn ervan overtuigd dat RSCA hier ook zijn bijdrage zal leveren, want wij hebben de absolute ambitie om vanaf de zomer van 2021 weer elk seizoen Europees te spelen!”

Dan rijst de vraag of clubs die Europees gaan spelen op basis van het huidige klassement daarmee zullen instemmen.