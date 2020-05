De enige makelaar die zich specifiek richt op vrouwenvoetbal: "Die dames verdienen een even professionele begeleiding als de mannen"

"De dames van het vrouwenvoetbal verdienen ook professionele begeleiding!" Dat is de leuze van Tom Van Watermeulen, makelaar bij 11 One. Hij neemt het persoonlijk op zich om het vrouwenvoetbal te helpen op de kaart te zetten.

11One herbergt intussen zo'n 25 voetbalsters, waaronder 12 Red Flames. "We zijn het enige kantoor dat professioneel werkt met voetbalsters", aldus Tom Van Watermeulen. "We zijn begonnen met Tessa Wullaert en Justien Odeurs, maar dat zijn er steeds meer geworden."

Van Watermeulen drong zelf aan om zo'n tak binnen het makelaarsbedrijf van Gunter Thiebaut op te zetten. Rijk gaat hij er wel niet van worden. "(lacht) Qua verdiensten is dat nul. Bij sommige clubs kan je de benzine niet betalen van de commissie. Het financiële is echter niet belangrijk voor mij. Ik vind het gewoon niet kunnen dat er in deze maatschappij in 2020 geen aandacht wordt besteed aan vrouwenvoetbal."

"Toen we bij 11 One samenzaten, zei ik dat ik ons wilde specialiseren in vrouwenvoetbal. Hen even professioneel omkaderen als mannen en zo het vrouwenvoetbal mee omhoog helpen. En ja, dat kost ons geld, maar we doen dat met veel plezier. Intussen zitten er ook drie Sloveense internationals bij ons, een Colombiaanse, een Amerikaanse... Die dames staan daar zelf ook heel open voor. Ze zijn vragende partij."

Want in België hinken we toch nog wat achterop tegenover de rest van Europa. "Italië heeft bijvoorbeeld tien miljoen euro extra vrijgemaakt voor het vrouwenvoetbal en ze willen daar allemaal profcontracten invoeren. Spanje hetzelfde. In Scandinavië wordt elke wedstrijd op tv uitgezonden."

"Bij ons beginnen ze nu ook stapjes te zetten. De stap van zes naar tien in eerste klasse is goed. Maar dan hoor je ook weer de kritiek dat er geen kwaliteit genoeg is om er vier bij te pakken en dat er geen geld voor is... In het buitenland staan veel vrouwenploegen onder de mannenafdeling en krijgen ze steun, in België moeten ze hun eigen plan trekken."

Het lijkt een ondankbare taak, maar voor Van Watermeulen is dat absoluut niet zo. "Voor mij persoonlijk loont het al. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik heb twee meisjes naar het Italiaanse Sassuolo getransfereerd. Ik ben daar naartoe gevlogen, een auto gehuurd, alles gaan bekijken, met de trainer gesproken en dan pas zijn we gaan onderhandelen."

Van Watermeulen is zowat de enige die voor de dames hetzelfde doet als voor de mannen. "Ik heb zelf ook kinderen. Ik wil ook weten waar die naartoe gaan voor ik ze laat gaan. De voorzitter van Sassuolo zei me dat het de eerste keer was dat hij dat zag. Normaal krijgt hij een mail, sturen ze een contract en leggen ze alles uit als de speelsters bij de start van het seizoen arriveren. Maar die werkwijze wordt geapprecieerd. Ploegen als Juventus en Chelsea bellen me nu zelf om de speelsters te overlopen. Dit is puur om de vrouwen dezelfde professionele begeleiding te geven als de mannen. Iets wat ze verdienen!"