De Top- & Floptransfer van Antwerp: Topper 'onder de radar' en de héél lange weg naar Euro 2020 voor Mirallas

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: Antwerp.

Het was lang wachten op Antwerp tijdens de zomermercato, maar op deadline day werden vier kleppers binnengehaald, met dank aan de connecties van Luciano D'Onofrio. Maar niet alle grote namen konden de verwachtingen inlossen.

TOP

In 2017 telde Southampton 16 miljoen euro neer voor Wesley Hoedt en drie jaar later speelt hij voor Antwerp. De Nederlander moest een stapje terug zetten door een vervelende blessure, maar deed precies waarvoor hij gehaald werd. Verdedigend secuur en onmisbaar in de opbouw. Als het voetballend niet lukte wist hij Mbokani meer dan eens te bereiken met een strakke lange bal.

Ritchie De Laet maakte in het verleden al furore bij de Great Old en kwam op 1 juli gratis de rangen versterken. Hij was niet altijd basisspeler in het begin van het seizoen, maar knokte zich mede dankzij zijn tomeloze inzet al snel bij de elf starters en is bijzonder geliefd bij het publiek.

Maar dé revelatie is toch wel Alexis De Sart. Na een dispuut met STVV zette de centrale middenvelder een stapje hogerop om bij Antwerp de centrale tandem te vormen met Faris Haroun. Goed in de recuperatie, een geweldig loopvermogen en soms ook goed infiltrerend. Vaak onopvallend, maar daarom niet minder nuttig. Een fitte Defour moest soms zijn beurt afwachten op de bank.

FLOP

De jongens die van Genk overkwamen konden het (nog) niet waarmaken. Zinho Gano keert na zijn uitleenbeurt terug richting Limburg en voor drie miljoen euro zijn de statistieken van Manuel Benson (1 goal en 2 assists op 20 matchen) aan de povere kant. Voorts kan ook Sander Coopman beter uitkijken naar een andere ploeg.

Tot slot, de (voormalige?) Rode Duivels. Steven Defour heeft zelf afstand genomen van de nationale ploeg en hoopte na veel blessureleed zijn carrière opnieuw te lanceren in België. Toch speelde zijn kuit hem weer parten, waardoor we nog niet alles gezien hebben van de middenvelder. Volgend jaar dan maar, na een volledige (fitte) voorbereiding?

Wie zich wel in de kijker van de bondscoach wou spelen -en daar helemaal niet in slaagde- is Kevin Mirallas. Sporadisch overtuigend en soms wou hij het gewoon te hard forceren, wat averechts werkte. Er zal nog flink wat moeten gebeuren wil hij tot de definitieve selectie van Euro 2020 behoren.