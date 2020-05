Tottenham aast op twee Rode Duivels, Castagne kan vervanger van Meunier worden bij PSG

In Italië zijn de topclubs gecharmeerd door Timothy Castagne, maar ook in het buitenland zijn er clubs die de rechtsachter van Atalanta op hun verlanglijstje hebben staan.

De interesse van de Italiaanse topclubs in Timothy Castagne is indrukwekkend. Dat kon u woensdag al lezen op onze website. Zo wordt hij gevolgd door Inter, AC Milan, Roma en Napoli.

Maar ook buiten de landsgrenzen zijn er gegadigden. Zo staat de Rode Duivel op de shortlist van Leonardo, technisch directeur bij PSG. Rechtsachter Thomas Meunier is einde contract bij de Franse topclub, maar hij gaf zelf aan te willen blijven.

En ook in Engeland zijn de prestaties van Castagne bij Atalanta niet onopgemerkt gebleven. Zo zou Tottenham-eigenaar iets zien in de Rode Duivel. Opvallend, want ook Meunier werd al geciteerd bij de Spurs.