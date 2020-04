Meunier kreeg een telefoontje van Mourinho, maar ook Mertens had een persoonlijk onderhoud met de coach die hem absoluut wil

Dries Mertens is tegenwoordig één van de meest gegeerde spelers op de transfermarkt. Chelsea FC schakelt ondertussen een versnelling hoger voor de Rode Duivel.

Internazionale FC, Newcastle United, Manchester United,... Dries Mertens kreeg de voorbije weken al tal van aanbiedingen in de mailbox. De voorkeur van de Rode Duivel ligt nog steeds bij SSC Napoli, maar de onderhandelingen blijven aanslepen.

Volgens Sky Sports Italia heeft Mertens een persoonlijk onderhoud gehad met Frank Lampard. De coach van Chelsea heeft hem via een telefoongesprek zijn plannen voor komend seizoen uit de doeken gedaan.

Mertens én Ziyech als vernieuwers?

The Blues willen de kloof met Liverpool FC en Manchester City verkleinen. In dat opzicht werd ook Hakim Ziyech al weggeplukt bij AFC Ajax. Mertens moet één van de sterkhouders in dat verhaal worden.