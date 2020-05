Burgemeester van Leuven heeft harde woorden voor de Pro League: "Als je denkt dat het niet erger kan, is er de Pro League om zichzelf te overtreffen"

Op de Algemene Vergadering van de Pro League is er beslist dat er alsnog een promotiewedstrijd moet komen tussen OHL en Beerschot. De clubs hebben zelf tot 31 mei de tijd om te beslissen of ze een wedstrijd willen spelen. Als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld, zal KVC Westerlo promoveren.

De burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani (sp.a), begrijpt niet waarom de verantwoordelijkheid voor de beslissing om nog een promotiefinale te spelen bij de clubs ligt. "Het is schandalig onverantwoord", staat te lezen in Het Nieuwsblad.

"Het zijn twee gezonde clubs die over een goede leiding beschikken. Ze kregen hun licentie ook zonder problemen. Het zegt veel dat net deze clubs zo hard worden aangepakt. Als je denkt dat het niet erger kan, is er de Pro League om zichzelf te overtreffen."

Ridouani gaat nu kijken wat er verder moet gebeuren. "We gaan alles rustig bespreken met Beerschot en OHL. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de Nationale Veiligheidsraad zal beslissen over wedstrijden in augustus."