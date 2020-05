Ex-speler KV Mechelen lacht toetreding beloftenteams in 1B weg: "En wat is het volgende? Ook de beste vrouwenteams laten meedoen?"

Het is al langer dan vandaag duidelijk: 1B is en blijft een zorgenkindje. De Pro League buigt zich vrijdag, naast het competitieformat in 1A, ook nog over een ander belangrijk vraagstuk: hoe moet 1B er volgend seizoen uitzien?

Voetbalkrant.com sprak hierover met Glenn Claes, die met Lommel en Virton de voorbije twee seizoenen actief was in de Proximus League.

"Mja, 't is al vaak gezegd: wat is dat nu voor een reeks? Vier keer tegen elkaar spelen, daar zit echt niemand op te wachten, hoor. De inzet is erg hoog en ook het niveau is meer dan degelijk. Een zware competitie", aldus de middenvelder die ook nog actief was bij Lierse en KV Mechelen.

De optie om eventueel beloftenteams te laten toetreden tot 1B deed Glenn Claes de wenkbrauwen fronsen. "Inderdaad, dan krijg je te horen dat ze beloftenploegen willen gaan gebruiken als opvulling... Ongelooflijk, in mijn ogen! Wat is het volgende: er ook nog eens de beste vrouwenploegen bijsteken?"

Wat met Virton?

"Voor mij is het duidelijk: des te groter 1B wordt, des te beter. Het probleem is dat men er de afgelopen jaren zo'n kerkhof van heeft gemaakt. Het was al jaren duidelijk dat dit niet gezond was voor de clubs. Ongeacht welke beslissing uit de bus valt, er zullen altijd ploegen zijn die zich benadeeld zullen voelen", aldus Claes.

