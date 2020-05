Virton is overtuigd dat het licentie alsnog zal behalen, maar: "Onzekerheid weegt enorm"

De verbazing in de Gaume was groot bij de bekendmaking van het nieuws dat het BAS geen licentie toekende aan Virton. De club van Flavio Becca laat het er echter niet bij en hoopt alsnog zijn licentie te behalen. "De onzekerheid weegt enorm", bekent Glenn Claes.

De middenvelder heeft er met Virton een geslaagd seizoen opzitten. "Het liep allemaal vlot. Ik denk dan ook dat we dit seizoen hebben bewezen dat we onze plaats waard zijn in 1B", aldus Glenn Claes.

De kans dat Virton volgend seizoen nog in 1B zal aantreden, lijkt erg klein. "Ik moet zeggen dat het nieuws wel hard aankwam. Een licentie halen hoeft geen drama te zijn, want er is nog een tweede kans voor het BAS... Dat het ook daar niet lukte, was verrassend."

Waarna er vanuit Virton amper sprake was van communicatie naar zijn spelers."Eerlijk... pas woensdag kregen we een beknopte mail van de club om te reageren op de licentieperikelen. In de mail stond dat men er rotsvast van overtuigd is dat de licentie alsnog behaald zal worden. Ze zullen tot het uiterste gaan, want ze lijken erg zeker van hun stuk."

Geen licentie = vertrek

Dan blijft de vraag natuurlijk: en wanneer valt de definitieve beslissing? Zowel voor speler als club is dit van essentieel belang. "Ik heb nog een contract voor een seizoen plus optie op een bijkomend jaar. Ik moet realistisch zijn: als de club geen licentie haalt, is de kans heel erg klein dat ik blijf. Ik ben 26 jaar en brand nog van ambitie."

"Ik hoop enkel maar dat er snel duidelijkheid komt. Voor de club en de supporters, maar ook voor de spelers. De onzekerheid weegt enorm. Het enige wat ik vraag, is transparantie", besluit Glenn Claes.