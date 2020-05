OHL niet tevreden met de beslissing van de Pro League: "We hebben kennis gemaakt met de donkere kant van het Belgische voetbal"

OHL en de Beerschot zullen dus moeten strijden in een terugwedstrijd voor de promotie naar 1A. De twee hoofdrolspelers zijn echter helemaal niet blij met de situatie en nemen geen blad voor de mond.

OHL is op zijn zachtst gezegd niet tevreden met de beslissing van de Pro League. De club heeft haar mening gegeven op de officiële website. Zo vindt de club het bijvoorbeeld jammer dat ze samen met Beerschot de enige ploegen zijn waarbij de gezondheid van de spelers niet primeert.

"Deze week ontdekten we de donkere kant van het Belgische voetbal, maar we moeten verder. We gaan er nu alles aan doen om promotie af te dwingen op het veld. We willen dit doen voor iedereen die een warm hart heeft voor de club."

KVC Westerlo

OHL is niet te spreken over het feit dat KVC Westerlo eventueel zou promoveren als er geen promotiewedstrijd meer zou plaatsvinden. "We zullen onder geen beding het scenario aanvaarden waarin KVC Westerlo in onze plaats zou promoveren."