Deinze zet ambities kracht bij en hengelt Patrick Orlans (ex-KVO) binnen

Deinze is één van de nieuwe profclubs in België komend seizoen. De Oost-Vlamingen freewheelden dit seizoen door Eerste Amateur en the sky lijkt the limit voor het team van de hyperambitieuze voorzitter Denijs Van De Weghe.

In het kader van de verdere professionalisering heeft Deinze nu een belangrijke pion toegevoegd aan de directie. Niemand minder dan Patrick Orlans komt de gelederen versterken. De ex-CEO van KV Oostende gaat financieel advies geven. Orlans legde in januari zijn functie bij KV Oostende neer toen bleek dat zijn rol uitgespeeld was na de nakende overname van het Amerikaanse Pacific Media Group. Orlans was de rechterhand van Coucke in de glorietijden van de huidige Anderlecht-voorzitter aan de kust. Orlans gaat bij Deinze een oude bekende tegenkomen. Kenny Victoor, de ontslagen boekhouder van KVO, is ondertussen ook al aan de slag bij oranje-zwart.