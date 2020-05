Raad van Bestuur Pro League werpt voorstel werkgroep de vuilbak in na protest van Charleroi, Standard en Gent

De Raad van Bestuur van de Pro League heeft gedaan wat niemand had verwacht: ze hebben het voorstel van de werkgroep helemaal van tafel geveegd en willen nu zelf met een voorstel naar de Algemene Vergadering van vrijdag stappen.

We hebben u het voorstel van de Pro League donderdagnamiddag al kunnen geven. Dat kan u HIER lezen. Het ging over een 1A met 18 clubs en mini play-offs. Tevens was er voorzien om zes clubs in 1B te zetten, samen met zes beloftenploegen.

Maar toen dat voorstel op de Algemene Vergadering werd voorgesteld gingen Standard-voorzitter Venanzi, Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat en ook Gent-CEO Michel Louwagie op hun achterste poten staan. Vooral het feit dat die format drie jaar zou aangehouden worden, stond hen niet aan. Ze lieten weten dat er nooit 80 procent meerderheid voor te vinden zou zijn.

Daarop verwierpen ze het voorstel en kwamen met een eigen voorstel. 16 ploegen in 1A en verkorte play-offs ligt nu op tafel. U kan raden wat dat morgen in de Pro League gaat geven. Het wordt aangeraden dat de match tussen OHL en Beerschot nog wordt gespeeld en anders Westerlo te laten stijgen.

We hoeven er geen tekening bij te maken... Waasland-Beveren moet in dat scenario ook zakken. Laten we zeggen dat we nog niet meteen aan het voetballen zijn...