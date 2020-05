Dit is het voorstel dat de werkgroep presenteert aan de Pro League: 18 plus mini play-offs

De werkgroep van de Pro League heeft zijn voorstel uitgewerkt en gaat dat nu presenteren aan de Raad van Bestuur. Morgen moet er gestemd worden, maar er lijkt een draagvlak te zijn voor 18 clubs met mini play-offs. Er lijkt geen andere oplossing. Daar is bijna iedereen het over eens.

Het moet wel nog verfijnd worden om een 80 procent meerderheid te verkrijgen, maar er zijn positieve reacties op gekomen. Dat zou betekenen dat Waasland-Beveren niet zakt en Beerschot en OH Leuven stijgen naar 1A. Het voorstel omvat ook play-offs van vier plus vier. De eerste vier spelen dan voor de titel en de Europese tickets, vijf tot acht spelen voor het laatste Europese ticket, kwam onze redactie te weten.

Wat er met 1B moet gebeuren is voorlopig nog niet duidelijk. Het voorstel van beloftenteams te implementeren stuit op tegenkanting van enkele clubs. Maar ook daar wordt gewerkt aan het levensvatbaar maken van 1B. Zo zou er in het voorstel ook verwerkt zijn dat er meer dan één stijger kan komen.

Indien dit voorstel geen 80 procent bekomt, dreigt de nietigheid van de competitie. Dat betekent dat alles op de schop gaat, de landstitel, maar ook de Europese plaatsen. Alles ligt dan open voor rechtzaken. Zoals eerder gesuggereerd zou Genk dan zelfs kunnen pleiten dat er geen competitie was en dat de Europese tickets verdeeld moeten worden op basis van het seizoen ervoor. Het is uitkijken naar de vergadering van morgen en zien of iedereen op één lijn gaat geraken...