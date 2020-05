Wat met de bekerfinale? "Op 1 of 2 augustus indien het mogelijk is"

Er werd vandaag op de Algemene Vergadering van de Pro League ook gesproken over de bekerfinale. Zo zouden de meeste ploegen akkoord zijn met het feit dat de finale nog gespeeld moet worden. Het kan uiteraard alleen maar als de veiligheidsmaatregelen het toelaten.

Als de bekerfinale nog gespeeld zou worden, kan het alleen maar op 1 of 2 augustus. Er werd namelijk beslist dat er tot 31 juli niet gespeeld mag worden en voor 3 augustus moet er aan de UEFA doorgegeven zijn wie Europees zal spelen.

Voor Antwerp is het een belangrijke zaak dat de bekerfinale kan doorgaan, want als de finale niet georganiseerd kan worden, worden de Europese tickets verdeeld over het klassement na 29 speeldagen. Zo zou Charleroi een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League bemachtigen. Als het effectief zo zou zijn, krijgt Antwerp wel een financiële compensatie.