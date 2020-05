Vandenbempt uit felle kritiek op 'sportieve beslissing' om promotiematch nog te spelen: "Het getuigt van een totale desinteresse voor de ploegen in 1B"

De kogel is door de kerk, we hebben een 'nieuw' competitieformat voor volgend seizoen. Dat die het nodige stof zou doen opwaaien, was quasi een zekerheid. Ook Peter Vandenbempt vond enkele beslissingen van de Pro League op zijn zachtst gezegd merkwaardig.

Vooral de beslissing om nog de laatste promotiematch zo kort bij de start van de nieuwe competitie af te werken stuitte de commentator tegen de borst:

"Het maakt het verschil tussen het kerkhof van 1B of de hemel van 1A", zegt hij bij Sporza. "Ik vraag me af of Bruno Venanzi (Standard) en Michel Louwagie (AA Gent) in die situatie voorzitter zouden willen zijn van OHL of Beerschot."

Krappe deadline

"Een week voor de start van de competitie weet je nog niet of je in 1A of 1B speelt. Je weet niet of je een kern moet hebben om te kunnen concurreren in 1A of het met een fors teruggeschroefd budget moet rooien in 1B. Het getuigt van een totale desinteresse voor de ploegen in 1B, vind ik."