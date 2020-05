Witsel spreekt zich uit over terugkeer naar Standard: "Het zou logisch zijn"

Axel Witsel zijn carrière zit er nog bijlange niet op, maar de 31-jarige Rode Duivel begint al wel na te denken over wat hij later gaat doen. Trainer worden is zijn droom. En liefst van al bij Standard...

"Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik zou graag trainer worden", zegt Witsel bij Sporza. "Dat is ook de reden waarom ik enkele maanden geleden - samen met enkele collega-Rode Duivels - aan de trainerscursus ben begonnen."

De club waar hij zichzelf ziet belanden, ligt voor de hand. "Als ik ooit trainer zou worden, zou ik natuurlijk graag coach van Standard worden. Ik zou er willen beginnen. Het zou logisch zijn. Ik begon als speler op Sclessin. Het zou ook leuk zijn er als coach te beginnen."

En in zijn nadagen eerst nog even op Sclessin spelen? "Daar zet ik mijn joker op in", zegt hij. "Ik heb nog een contract voor twee seizoenen bij Dortmund en voel me er goed. We willen de titel pakken. Dat is ons doel. We zien wel wat de toekomst brengt."