Ivan De Witte gaat erg licht over degradatie: "Bezinningsmoment om zo snel mogelijk terug te keren"

Ivan De Witte, voormalig voorzitter van de Pro League, kan zich best vinden in de beslissingen die genomen werden. Dat Waasland-Beveren alsnog degradeert naar 1B, noemt De Witte 'sportieve logica'.

"Sportief gezien kan ik er me zeker in vinden dat Waasland-Beveren degradeert naar 1B. Ze stonden op de laatste plaats en de kans dat ze op de slotspeeldag (tegen het AA Gent van De Witte, nvdr.) zouden winnen, was niet bijzonder groot", vertelt de voorzitter van AA Gent aan VTM.

"We hebben dit seizoen een kampioen, dus lijkt het me ook logisch dat er een degradant is."

"Uiteraard is dit wel erg spijtig voor een club als Waasland-Beveren. Maar misschien kan dit een bezinningsmoment zijn voor hen om zo vlug mogelijk terug te keren naar 1A", aldus De Witte. Iets wat gezien het budget van Waasland-Beveren en het format met slechts één stijger in 1B makkelijker gezegd dan gedaan is.