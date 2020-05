Schokkend hoe Pro League met twee van zijn leden omgaat: 'trek uw plan'

Speel maar in augustus de promotiematch en een week later begint de competitie... Of je dan een ploeg moet hebben voor 1A of 1B weet je wel niet, maar da 's allemaal bijzaak.

Er kwam veel kritiek op Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani dat hij nu de deur toch openzet om die match te spelen na de beslissing van de Pro League. Maar stel je eens in zijn plaats. Eén van de belangrijkste verenigingen van je stad - een uithangbord - wordt het mes op de keel gezet om te spelen ofwel krijgen ze absoluut geen kans om naar 1A te gaan.

Start om zeep?

Wat moet die man doen? Uiteraard wou hij die match liever niet gespeeld zien. Het Beerschot- en OHL-publiek kennende gaan die er toch manieren op vinden om 'en masse' die match te zien. En ja, daar kan wat opportunisme bijgezeten hebben om beide clubs richting 1A te laten gaan.

Maar sportevenementen zijn verboden tot en met 31 juli, de competitie begint op 7 augustus. Heeft iemand in de Pro League daarbij stilgestaan? Indien ja, dan is het nog hallucinanter. Dat betekent dat de promovendus nog één week heeft om zijn budgetten en zijn ploeg rond te krijgen. Goed, ze hebben nog tot eind augustus om spelers aan te trekken, maar iedereen weet hoe belangrijk de start in 1A is. Als je de eerste vier matchen verliest, hink je een heel seizoen achterop. Er gaan niet elk seizoen mirakels à la Cercle Brugge gebeuren.

Duitsland? Amper haalbaar

De enige mogelijkheid om dat te vermijden is om die match op een eerder moment in het buitenland te spelen. Maar geloof niet dat ze in Duitsland staan te springen om twee Belgische ploegen te ontvangen. Ze hebben het daar al druk genoeg met hun eigen boontjes te doppen.

In se zegt de Pro League tegen twee van zijn leden: trek jullie plan. De Pro League staat omschreven als een belangenvereniging. Dat gaat wel over het belang van héél de Pro League en niet over het belang van enkele clubs die hun eigen motieven nastreven. Als je het zo bekijkt, hebben zowel OHL als Beerschot reden tot klagen. Al doen ze dat nu niet en zoeken naar een oplossing. Maar we durven ook voorspellen dat als er in de toekomst binnen de Pro League nog eens een beslissing moet genomen worden en ze twee of drie stemmen te kort komen, ze ook niet gaan moeten aankloppen bij de heren aan den Dreef of het Kiel...