🎥 Zo ziet 'coronavoetbal' eruit in de praktijk: niet vieren en wisselspelers in tribune

De bal rolt eindelijk weer! De Bundesliga wordt om half vier afgetrapt, maar in de Tweede Bundesliga begonnen ze er wat vroeger aan. Het leverde alvast enkele merkwaardige taferelen op, die we de komende maanden 'normaal' zullen moeten vinden.

The show must go on, denkt men in Duitsland. In de tweede klasse begonnen er al enkele wedstrijden om 13.00h.

Zo kwam Bochum al vroeg op voorsprong tegen Heidenheim. Geen uitbundige vreugdetaferelen, maar wat onwennige vuistjes en elleboogjes.

👀 | Geen knuffels bij een doelpunt, maar @VfLBochum1848eV heeft een oplossing gevonden. #bocfch



📺 FOX Sports 1 en 4 pic.twitter.com/ubLGNZjrYn — FOX Sports (@FOXSportsnl) May 16, 2020

Opvallend: de wisselspelers namen plaats... in de lege tribunes.