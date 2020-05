Bayern München doet wat het moet doen en wint al bij al vlot van Union Berlin

Bayern München moest deze middag winnen van Union Berlin om opnieuw enkele punten uit te lopen op Borussia Dortmund. Ondanks een slordige wedstrijd won de 'Rekordmeister' met 0-2, dankzij doelpunten van Lewandowski en Pavard.

Er viel niet super veel te beleven tijdens de wedstrijd. Thomas Müller opende de score in de eerste helft, maar het werd afgekeurd wegens buitenspel. Net voor de rust lukte het echter wel. Na een fout van Subotic op Goretzka scoorde Lewandowski vanop de stip de 0-1.

In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld. Er waren weinig kansen te zien, maar in de slotfase deed Pavard de boeken dicht met een rake kopbal na een hoekschop. Zo loopt Bayern München opnieuw vier punten uit op Borussia Dortmund.