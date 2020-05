Coronavirus kan tot 6 miljard euro verlies veroorzaken bij Europese topclubs

Het Coronavirus zorgt nu al voor veel clubs voor een financiële kater en dat kan nog veel erger worden als de competities niet zouden hervat worden.

Dat rekende de BBC uit in een studie. Voorlopig leden de Europese topclubs al een verlies van 3,3 miljard euro. Als de grote competities hun seizoen niet kunnen afwerken kan dit nog oplopen tot 6 miljard euro.

Gisteren hervatte de Bundesliga alvast en ook in Engeland, Spanje en Italië zijn ze vastberaden om de competies opnieuw op te starten. Voor veel clubs staat er financieel dan ook enorm veel op het spel. Dat is ook de reden waarom de UEFA vastberaden is om de Champions League en Europa League nog af te werken.

Moesten de competities nog kunnen hervatten, dan kan er nog vermeden worden dat er miljarden euro's verlies geleden wordt. Bij de UEFA zijn ze ervan overtuigd dat ze de Europese competities nog kunnen afwerken in augustus.

Voorlopig besloot enkel de Ligue 1 om er een punt achter te zetten. Kleinere competities als die in Nederland en België deden dit ook.