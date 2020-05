Inter wil Belgischer kleuren: Lukaku krijgt mogelijk gezelschap van maar liefst drie Rode Duivels

Inter heeft nog grootse transferplannen. De Italiaanse topclub waar Romelu Lukaku aan de slag is, wil hun topaanvaller koppelen aan een andere Rode Duivel.

Aangezien de contractbesprekingen bij Napoli niet vorderen, lijkt Dries Mertens de club te gaan verlaten. De 33-jarige Rode Duivel is zeer gewild, maar Inter zou volgens Repubblica in pole position liggen. Volgens de krant is het zelfs al rond. Lukaku zou een grote rol spelen in zijn komst. De twee kunnen het ook bij de nationale ploeg goed met elkaar vinden op en naast het veld.

Mertens is einde contract en moet dus niets kosten. Inter denkt ook nog aan andere opportuniteiten als het over onze landgenoten gaat. Volgens La Gazzetta dello Sport staan ook Jan Vertonghen en Thomas Meunier - eveneens allebei einde contract - op hun verlanglijstje. Een Belgische enclave in Milaan?