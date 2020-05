Slechts een op zeven jeugdvoetbalclubs begint deze week terug te trainen: "Clubs verzaken aan hun sociale rol"

Vanaf maandag mogen jeugdploegen terug trainen, uiteraard met de nodige maatregelen. Hoewel de voetbalhonger ongetwijfeld erg groot is, zal slechts een club op zeven ook effectief terug starten met trainen deze week.

Dat blijkt uit enquête van Voetbal Vlaanderen, die HLN inkeek. "Spijtig genoeg stellen we vast dat de meerderheid van de clubs het niet ziet zitten om de trainingen te hervatten", aldus Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen. "Het ziet ernaar uit dat slechts 15% van de clubs ook effectief zal starten deze week." Wat erop neerkomt dat 170 000 jongeren nog steeds niet kunnen trainen.

Argumenten van de clubs zijn vooral dat de velden al zijn ingezaaid en dat het sporttechnisch niet interessant is om te trainen, omdat de regel van anderhalve meter afstand geldt. Bovendien geven clubs ook toe dat ze bang zijn dat er jonge spelertjes besmet zullen raken.

"De ploegen hebben ongetwijfeld in eer en geweten een beslissing genomen", aldus Van Craen. "Ik vind het vooral spijtig voor al die voetballertjes die gehoopt hadden om met vrienden nog eens tegen een bal te trappen. Het sociale karakter van een voetbalvereniging is, zeker in deze tijden, enorm belangrijk. Dat hadden we met goed georganiseerde trainingen nog eens extra in de verf kunnen zetten."