Slecht nieuws voor de Premier League? Zes positieve coronatests bij spelers en stafleden

De Premier League is begonnen met grootschalige testprocedures voor een heropstart in juni en de eerste resultaten hebben aangetoond dat zes mensen positief hebben getest op het coronavirus.

Skysports meldt dat de Premier League gedurende het weekend 748 tests heeft uitgevoerd bij alle Engelse clubs. zes van die tests waren positief, maar de identiteit van de spelers en stafleden zijn niet geweten. Deze mensen zullen minstens zeven dagen geïsoleerd moeten blijven en zullen niet in staat zijn om naar het trainingscentrum van hun club te gaan.

Een tweede testfase zal later deze week plaatsvinden. Deze cijfers blijven echter vrij 'normaal' in de aanloop naar de heropstart, rekening houdend met het feit dat er in de Bundesliga en de tweede klasse van Duitsland verschillende spelers positief hadden getest zonder dat dit de heropstart van de competitie in de weg stond.