📷 🎥 "Royal Contre-Son-Camp": supporters Charleroi woedend na uitlekken nieuw logo

Een ontwerpbureau heeft het initiatief genomen om een nieuw logo te ontwikkelen voor Sporting Charleroi. De reacties daarop zijn niet echt positief. De Storm Ultras waren zelfs woedend. Resultaat: de club heeft zelf iedereen moeten kalmeren.

Waren deze reacties ingecalculeerd? Het ontwerpbureau '2 millimètres' is erin geslaagd om een groot deel van de supporters van Charleroi in woede te doen ontsteken nadat ze hun voorstel deden om het logo van de club te moderniseren.

De Stormu Ultras, de harde kern van Charleroi, reageerde met een vlammend communiqué: "Op vraag van de club of persoonlijk initiatief? Dit project toont een gebrek aan respect richting onze traditionale waardes en kennis van de historiek achter ons logo. Dat het soms moet evolueren, is iets wat we kunnen accepteren. Maar tussen dat en alles wegsmijten, ligt een wereld van verschil."

Het logo toont de letters RCSC, maar zonder de tradionele strepen die verbonden zijn aan de club. 'Royal Contre-Son-Camp', noemen de supporters het zelfs.

De storm was zo groot dat de club de supporters heeft moeten geruststellen. Het ontwerpbureau heeft het logo intussen ook van zijn sociale media gehaald. Was het om enkel een buzz te creëren? Onder het motto: slechte publiciteit blijft publiciteit?

Imité, copié mais jamais égalé !

Un seul blason 🖤🤍 #RCSC pic.twitter.com/B1n3LjQ6w6

— RCSC Officiel (@SportCharleroi) May 19, 2020