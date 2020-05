Roberto Martinez blijft bondscoach tot 2022: "Het was niet het moment om te stoppen."

Roberto Martinez heeft zijn contract bij de Rode Duivels verlengd tot 2022. De Spanjaard is dan ook enorm opgetogen dat de onderhandelingen afgelopen zijn.

Het nieuws geraakte vanmorgen bekend, dat las u bij ons al HIER. Daarna volgde een persconferentie waarin Roberto Martinez wat meer uitleg gaf bij de nieuwe overeenkomst.

"Ik ben erg gelukkig om bij te tekenen. Het is een ambitieus project. Daarnaast hebben de voorzitter, Mehdi Bayat en de CEO, Peter Bossaert een geweldige omgeving gecreëerd", laat Martinez weten.

"We hebben een sterke kwalifiactiecampagne gespeeld, we hebben geweldige supporters, we doen mee aan de Nations League en de kwalificatie voor het WK in 2022 komt eraan. Het was niet het moment om te stoppen. Ons avontuur blijft doorgaan."

Niet alleen Roberto Martinez is blij met het nieuwe contract. "Ook mijn familie is heel blij. We zijn geweldig opgevangen door het Belgische publiek. We voelen ons als een geadopteerde familie."