BREAKING: Roberto Martinez verlengt zijn contract als bondscoach van de Rode Duivels

De kogel is door de kerk. Roberto Martinez en de Koninklijke Belgische Voetbalbond zijn tot een akkoord gekomen om samen verder te gaan tot 2022.

De KBVB heeft woensdagochtend laten weten dat Roberto Martinez zijn contract als bondscoach heeft verlengd tot 2022. Het contract van de Spanjaard zou na het EK deze zomer aflopen en door het uitstel naar volgend jaar was er voorlopig onduidelijkheid wie er in de zomer van 2021 in de dug-out zou staan voor België.

Alles zag ernaar uit dat Martinez zijn contract als bondscoach ging verlengen en dat is bij deze ook gebeurd. Tot 2022, dus in principe staat Martinez ook op het WK in Qatar nog aan het roer. Dat gaat door in november en december 2022.

Woensdag om 12 uur geeft Roberto Martinez een persconferentie over zijn contractverlenging in het bijzijn van KBVB-CEO Peter Bossaert en voorzitter Mehdi Bayat.