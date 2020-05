Bom onder de beslissingen van de Pro League? "Voorwaarden voor OHL en Beerschot om naar 1A te stijgen in strijd met Belgische wetgeving"

Oud-Heverlee Leuven en Beerschot overleggen woensdag wanneer ze hun returnmatch van de promotiefinale gaan afwerken. Voor 31 mei moeten ze een akkoord hebben voor een datum en de match moet gespeeld worden voor 7 augustus.

Als OHL en Beerschot niet aan die voorwaarden voldoen, stijgt Westerlo naar 1A. Volgens sportadvocaat Dirk Van Himbeeck zijn die voorwaarden in strijd met de Belgische wetgeving. "Hierbij wordt het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 flagrant met de voeten getreden. Dat besluit houdt de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken in", aldus Van Himbeeck in Sport/Voetbalmagazine.

"Zelfs als de betrokken clubs overeenkomen om de wedstrijd te spelen in het weekend van 1 en 2 augustus wordt het voor hen een moeilijke oefening. Omdat de regels van social distancing niet kunnen worden gerespecteerd op trainingen waarin duels worden aangegaan of waarbij in wedstrijdvormen wordt geoefend. Zelfs al zou de wedstrijd gespeeld worden in het enige mogelijke weekend, dan zal elke rechter moeten vaststellen dat er geen redelijke termijn is gegeven om de wedstrijd te organiseren, voor te bereiden en te spelen", gaat hij verder."

Toch allebei stijgen?

"Aangezien beide clubs een kans maken om te promoveren naar 1A, maar de voorwaarden om deze kans te vervullen in strijd zijn met de Belgische wetgeving, zou een rechtbank kunnen bevelen om beide clubs te laten stijgen omdat hen een redelijke kans werd ontnomen", besluit hij.

Of OHL en Beerschot nog verdere stappen zullen ondernemen is niet duidelijk. Naar de burgerlijke rechtbank stappen zou immers nefast kunnen zijn voor Belgische ploegen.