Gaat Real Madrid spierballen laten rollen in de transferperiode? Hazard moet voorin gezelschap krijgen van twee jonge wereldsterren

Real Madrid wil volgend seizoen opnieuw grote successen boeken en daarbij denkt de Spaanse grootmacht aan enkele kleppers om de aanvalslinie te versterken. Zo zouden ze deze zomer Mbappé en Haaland willen binnenhalen.

Volgens AS is Real Madrid ervan overtuigd dat ze Mbappé en Haaland deze zomer kunnen binnenhalen. Toch wel zeer opvallend met de huidige coronacrisis. De Madrilenen zien in Hazard, Mbappé en Haaland het perfecte aanvalstrio.

Mbappé en Haaland scoren allebei zeer vlot en worden, op hun jonge leeftijd, al gezien als wereldsterren. Zidane zou Hazard op links willen posteren, Mbappé op rechts en Haaland moet de nieuwe centrumspits worden.