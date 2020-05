Motivering BAS over Moeskroen zorgt voor nog meer verwarring: "De Boeck heeft zelfs verklaard dat hij onderhandelde met Zahavi"

Het ongeloof is nog groter geworden. Het BAS zei dat we de motivering voor de licentie van Moeskroen moesten afwachten. Wel, die kwam er en niemand die er nu meer van begrijpt, integendeel zelfs. Ook Peter Vandenbempt uit zijn verontwaardiging.

Hij zag dat het BAS wel degelijk rekening hield met de stukken uit het gerechtelijk dossier, maar die waren voor hen onduidelijk. "Nochtans kan geen enkel weldenkend mens die de neerslag van de telefoontap ziet, twijfelen aan de inhoud ervan. Dat de makelaars wel degelijk de plak zwaaien bij Moeskroen staat daar zwart op wit en laat weinig aan de verbeelding over, maar voor het BAS is dat blijkbaar niet voldoende", klinkt het bij Sporza.

Onder meer de rol van Pini Zahavi wordt daarin nog eens duidelijk. "Toen Glen De Boeck een paar jaar geleden over een contract moest onderhandelen, was dat niet op Le Canonnier maar wel in Londen bij Zahavi, die daar als vertegenwoordiger van de club optrad. Een veel duidelijkere link tussen de makelaar en de club kan er niet gelegd worden. De Boeck heeft dat zelf ook verklaard, maar aangezien het geen schriftelijke verklaring was, heeft men dat aan de kant geschoven."

"De conclusie is dat ik nu nog minder dan 10 dagen geleden begrijp waarom Moeskroen een licentie heeft gekregen. En ik begrijp de kritiek van het BAS op de bedenkingen die toen geformuleerd werden nog veel minder."