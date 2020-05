KRC Genk wil PSG en Napoli aftroeven in de strijd om een jonge verdediger

Christian Kabasele, Kalidou Koulibaly, Joseph Aidoo, ... Racing Genk kan de nodige adelbrieven voorleggen als het op het opsporen, polijsten en met dikke winst doorverkopen van defensieve goudklompjes aankomt. Nu hopen de Limburgers nog ééntje aan die succeslijst toe te voegen.

Volgens Ghana Soccer heeft Racing Genk zijn oog laten vallen op Nathaniel Adjei, dat is een centrale verdediger van slechts 17 jaar die uitkomt van Danbort FC in Ghana. De youngster toont wel al enige maturiteit ondanks zijn piepjonge leeftijd want hij is al opgenomen in de selectie van de U20 voor zijn land.

Transfermarkt schat de waarde van Adjei slechts op 50 000 euro. Toch moeten de Limburgers rekening houden met ferme concurrentie want zowel Napoli als PSG zouden tevens de jonge verdediger op het spoor gekomen zijn.