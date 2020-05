Wesley Hoedt heeft duidelijke toekomstplannen en zijn dagen in België lijken voorbij

Of we Wesley Hoedt nog zullen terugzien op de groene mat in het Bosuilstadion is hoogst twijfelachtig. In de Nederlandse pers liet de centrale verdediger zich uit over zijn toekomst.

Wesley Hoedt had het moeilijk in de Premier League en na een vervelende blessure koos hij voor een uitleenbeurt aan Antwerp om weer volop te kunnen spelen. Dat is hem gelukt, maar een toekomst bij de Great Old zit er niet echt in. De aankoopoptie bij Southampton bedraagt maar liefst acht miljoen euro. Daarnaast gaf de Nederlander bij NOS aan waar hij zichzelf in de toekomst ziet voetballen. "Ik ben AZ superdankbaar dat ik mee mag trainen, maar het moet niet de insteek zijn om op dit moment terug te keren", stak Hoedt van wal. "De eredivisie wordt steeds sterker en je moet niks uitsluiten, maar ik heb in Italië, Engeland en Spanje gespeeld en het liefst keer ik terug naar een van de vijf grote competities. We zien het wel", sloot de linksvoetige centrale verdediger af.