Exclusief: Belgische amateurclubs willen UEFA om onderzoek vragen naar gebruik 'solidariteitsgeld' door Pro League

Er zijn een aantal amateurclubs die de ontwikkelingen binnen de Pro League met argusogen gevolgd hebben. Vooral het gebruik van het solidariteitsgeld dat de FIFA en UEFA aan België schonk, baart hen zorgen. Ze zijn dan ook van plan een brief naar de UEFA te sturen om onderzoek in te stellen.

Een aantal clubs uit het amateurvoetbal hebben de onthullingen rond de afwikkeling van het seizoen wantrouwend gevolgd. Vooral toen bekend werd dat Mehdi Bayat 1,5 miljoen euro van het solidariteitsgeld dat de UEFA en FIFA aan de Belgische voetbalbond gegeven hadden, gebruikt werd om de K11 over de streep te trekken.

Dat geld ging door de KBVB eerst gebruikt worden om het oefencentrum in Tubeke helemaal klaar te krijgen, maar Bayat kon als bondsvoorzitter toch 1,5 miljoen naar de Pro League sluizen. Dat geld werd daarna gebruikt om de K11 te compenseren, maar... met de opschortende voorwaarde dat ze wel akkoord moesten gaan met een competitie met 16.

Drukkingsmiddel?

De amateurclubs vragen zich nu - niet onterecht - af waarom dat geld niet gebruikt werd om de noodlijdende clubs, die sterk door de coronacrisis getroffen werden, te helpen. Zeker als het om een drukkingsmiddel zou gaan om iedereen aan boord van een competitie met 16 te halen.

Daarom willen ze de UEFA ook op de hoogte brengen van wat er gebeurde en vragen om een onderzoek. Dat zou nog wel eens voor problemen kunnen zorgen, want bij de UEFA was het inderdaad de bedoeling dat het solidariteitsgeld zou gebruikt worden om clubs te helpen die in de problemen zaten...