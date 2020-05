Wat is de beste positie van Charles De Ketelaere? "Dankbare speler voor een coach"

Charles De Ketelaere staat voor het seizoen van de bevestiging. Maar op welke positie? Daar zijn de meningen duidelijk nog sterk over verdeeld.

Eric Van Meir ziet hem op termijn de positie van Hans Vanaken innemen. “Hij is groot, loopt mooi rechtop, heeft veel techniek, is redelijk snel voor zijn lengte, beschikt over een snelle balbehandeling en ziet dingen die anderen niet zien. Clement liet hem dit seizoen een positie hoger spelen, omdat die driehoek op het middenveld met Vanaken en Vormer goed zit, maar op termijn is hij een 10. Het enige verschil met Vanaken is ervaring en dat Charles linksvoetig is", zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

Peter Maes, die de jonge Vanaken onder zijn hoede had, is het daar niet helemaal mee eens. “Ze hebben allebei een ander parcours afgelegd. Hans heeft zich vanop een lager niveau ontwikkeld en daardoor zitten er andere ervaringen in zijn rugzak. Als je zo polyvalent bent als Charles, dan kan je je eigenlijk niet ontwikkelen naar een specifieke positie. Zo iemand is een dankbare speler voor de coach.”