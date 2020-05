'Pure haat, pure liefde', Stijn Vreven krijgt een biografie: "Ook mijn slechte kanten komen aan bod"

Stijn Vreven is geen onbesproken figuur in de voetbalwereld. Als speler ontpopte hij zich tot cultheld en als trainer staat hij bekend om zijn kwaliteiten als motivator en om zijn winnaarsmentaliteit.

De biografie is geschreven door commentator en columnist Dave Peters. "Ik denk dat hij nooit de kans heeft gekregen om te genieten van zijn jeugd. Daardoor is Stijn nu ook zo bezeten met zijn vak bezig. Op wedstrijddagen ­verandert hij in een vampier. Het gekke is dat hij op ­alle andere dagen een bescheiden, introverte man is", vertelt Peters over de persoonlijkheid van Vreven.

"Mensen houden van mij of ze ­haten mij. Er is geen grijze zone. Ook mijn slechte kanten komen aan bod. Dit is geen goednieuwsshow over Stijn Vreven", legt Vreven uit. In het boek vertelt hij ook enkele sappige anekdotes over zijn spelers- en trainerscarrière. Het voorwoord werd geschreven door Dirk Kuyt.

De indiaan

Zo legt Vreven uit hoe hij aan de bijnaam 'de indiaan' komt. "Dat is een eigen leven gaan leiden toen een ­journalist me thuis kwam ­opzoeken en enkele indianen­attributen zag staan", aldus Vreven. "Een dag later stond er te lezen dat Stijn Vreven in een tipi woonde", vulde Peters aan.