'Tough love' bij jeugd Club Brugge, dat kampioenen wil kweken: "Soms laten we het hen zelf oplossen"

Club Brugge wil met de Club Academy een constante doorstroom van de jeugd naar de eerste ploeg verwezenlijken. Hoofd opleiding Pascal De Maesschalck vertelt hoe dat in zijn werk gaat.

Club wil kampioenen maken en dan komt daar soms 'tough love' bij te kijken. “We zijn op zoek naar kampioenen. We spreken hier over een groeimindset. Dat betekent elke dag beter willen worden. Ze moeten zelf hun verhaal schrijven", vertelt De Maesschalck in Krant van West-Vlaanderen.

"Wanneer een speler te maken krijgt met een ontgoocheling, begeleiden we hem door met hem of met zijn ouders te praten of soms zelfs door helemaal niets te zeggen. Als je zwijgt, valt hij volledig terug op zichzelf en moet hij het zelf oplossen. Dat proces maakt hem beter.”