Michael Ballack vindt lof voor Van Dijk overdreven: "Zou hem wel eens willen zien tegen Henry, Drogba of Rooney"

Virgil Van Dijk wordt wereldwijd beschouwd als de beste verdediger ter wereld en ook Vincent Kompany was vol lof over de Nederlander. Maar Michael Ballack is het niet eens met onze landgenoot.

Kompany noemde Van Dijk 'de beste verdediger die er ooit is geweest in de Premier League', dat las u al bij ons HIER. Michael Ballack heeft toch zijn twijfels bij de Nederlandse verdediger. "Ik snap niet dat mensen denken dat hij de beste Premier League-verdediger ooit is", kruipt Ballack in de aanval tegen Kompany. "Van Dijk heeft het geluk in een tijdperk te spelen zonder echte topspitsen. Ik zou hem wel eens willen zien spelen tegen spelers als Drogba, Henry, Lampard, Shearer, Rooney, Tevez,of Adebayor." Ballack, die zelf voor Chelsea speelde in de Premier League, kon op stevige kritiek rekenen voor zijn uitspraken. Zo beweerde veel fans dat Ballack vergat dat Aguëro al jarenlang in de Premier League speelde en dat Van Dijk ook in de Champions League indruk maakte. Liverpool-legende Steve Nicol snapt niets van de uitspraken van Ballack. "Qua snelheid en fysiek is Van Dijk enorm indrukwekkend. En hij is ook goed aan de bal. Het zouden mooi duels zijn tegen Drogba, maar ik denk niet dat Drogba het makkelijk zou hebben tegen Van Dijk."