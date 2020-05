Van Persie onthult opmerkelijke anekdote over ex-coach: "Hij kwam naar me toe en sloeg me"

Robin Van Persie heeft een opmerkelijke anekdote over Louis van Gaal onthuld. De Nederlandse spits heeft een goeie relatie met zijn ex-coach, maar één moment ging het er toch warm aan toe.

Tijdens de kwartfinale tegen Costa Rica op het WK 2014 in Brazilië wou Van Gaal zijn aanvaller wisselen tijdens de verlenging. Maar Van Persie weigerde en strafschoppen moesten uitsluitsel brengen over de winnaar.

In de biografie van Van Gaal ging Van Persie dieper in op dat moment. "Toen de match gedaan was, stonden we aan de zijlijn. Hij is naar me toe gekomen en heeft me geslagen. Een harde klap op het hoofd en hij zei: "Flik me dat nooit meer!"

Van Persie zette trouwens zijn strafschop om en Nederland ging door naar de halve finale, waar ze werden uitgeschakeld door Argentinië.