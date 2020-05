Productief weekeinde voor Beerschot: shirts en abonnementen vlogen de deur uit

Beerschot is vorig weekend met zijn abonnementenverkoop gestart. Op zich niet vreemd, behalve dan dat de club zowel in 1B als 1A terecht kan komen en de fans dus niet weten waarvoor ze betalen.

En ondanks die onzekerheid zijn er toch heel wat fans die zichzelf op een seizoenskaart hebben getrakteerd. Misschien zat de korting van 10% daar voor iets tussen. Gazet van Antwerpen meldt dat er in het weekend 1650 abonnementen werden verkocht.

Aan die verkoop was ook een andere actie verbonden. Fans konden naast een abonnement ook het nieuwe wedstrijdshirt bestellen. Iets meer dan 1.000 Kielse Ratten telden 30 euro neer voor het nieuwe shirt van hun favoriete club.

Het shirt van Beerschot is speciaal, omdat het als enige van alle profclubs een eigen huismerk heeft. Dus niet Adidas, Nike of Joma, maar 'Thirteen' of 'XIII'.