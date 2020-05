Romelu Lukaku krijgt dan toch waar hij recht op heeft: "We got you!"

Vrijdag maakte EA Sports het team van het jaar bekend van de Serie A. Er was geen plaats voor Romelu Lukaku, maar hij heeft nu toch een nieuwe kaart gekregen. De mensen die FIFA Ultimate Team spelen kunnen hem krijgen door een "Squad Building Challenge" uit te voeren.

De mensen die graag met Romelu Lukaku op FIFA 20 spelen, hebben geluk, want de aanvaller van Inter heeft dan toch een "Team of the Season"-kaart gekregen van EA Sports. Hij is vrij te spelen via een SBC of een "Squad Building Challenge".

Er was heel wat discussie over het feit dat Lukaku geen nieuwe kaart had gekregen. Hij gaf zelf aan dat het voor hem niet veel uitmaakte (u kan het HIER nog eens lezen). EA Sports zelf lijkt zich te willen verontschuldigen bij de Rode Duivel met de woorden "We got you, Romelu Lukaku!".