Bale is kritiek op golfgedrag beu: "Stephen Curry doet dat voor iedere wedstrijd"

Gareth Bale krijgt al langere tijd kritiek te verduren, omdat hij in zijn vrije tijd vaak gaat golfen. Maar de Welshmen snapt de kritiek niet.

Tegenover ESPN laat de 30-jarige aanvaller van Real Madrid weten het wel stilaan moe te zijn telkens zo veel kritiek te moeten verduren. "Ik hoor het vaak dat veel mensen er een probleem van maken, maar ik snap zelf niet zo goed waarom. Ik heb het daarover al gehad met de dokters, maar zij zien daar ook geen problemen in."

"Het is de ideale ontspanning. Als ik aan het golfen ben, dan denk ik alleen aan de 18 holes die ik moet doen. Zo kan ik al het negatieve even loslaten. Zo kan ik me weer opladen om daarna weer te gaan voetballen", aldus Bale.

Als voorbeeld haalt Bale Stephen Curry aan. De NBA-er van de Golden State Warriors golft ook vaak. "Stephen Curry doet dat elke dag van de wedstrijd. Voor zijn wedstrijden gaat hij een partijtje golfen. Daar hoor je niemand over, maar als ik het twee dagen op voorhand doe, dan word ik geviseerd."

De media en fans in Spanje linken de vele blessures van Gareth Bale aan het golfen. De Welshmen kende al heel wat blessurelast en heeft daardoor moeite zijn oude niveau weer te vinden.